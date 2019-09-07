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На востоке Афганистана талибы похитили шестерых местных журналистов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Шесть местных журналистов были похищены талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) на автотрассе, соединяющей провинции Пактика и Пактия на востоке страны, сообщает в субботу интернет-издание Subhe Kabul со ссылкой на представителя властей провинции Пактия.

Как заявил изданию пресс-секретарь полиции этой провинции Шах Мохаммед Ариан, журналистов похитили накануне на территории уезда Зурмат провинции Пактия.

Со своей стороны, власти в провинции Пактия сказали, что местные репортеры планировали провести в этой провинции двухдневный семинар.

Талибы пока не комментировали это сообщение. Ранее боевики предупреждали, что будут преследовать СМИ, если не прекратят пропаганду против группировки.

Афганистан Талибан

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