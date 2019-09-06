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МВФ снял возрастные ограничения для должности директора-распорядителя

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) простым большинством голосов принял решение снять любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя, говорится в пресс-релизе фонда.

В конце августа с такой рекомендацией выступил исполнительный совет МВФ.

Согласно уставу организации, главой МВФ не может быть выбран человек в возрасте 65 лет и старше, а уже избранный директор не может продолжать исполнение обязанностей после 70-летия. Такие правила действуют с 1951 года.

Сняв возрастные ограничения, МВФ открывает дорогу к должности директора-распорядителя кандидату Евросоюза Кристалине Георгиевой, которой 66 лет.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон. Выдвижение кандидатов на пост главы МВФ закончится 6 сентября, хотя исход отбора уже практически предрешен: у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме 44% голосов.

МВФ Кристалина Георгиева

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