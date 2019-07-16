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Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ

Кристин Лагард ушла с поста главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард объявила, что уходит с этого поста, сообщает "Би-би-си". Свое решение она озвучила всего за несколько часов до голосования по утверждению ее на пост главы Европейского центробанка.

Лагард уточнила, что уйдет с должности руководителя МВФ 12 сентября. Она сообщила, что правление МВФ теперь займется подбором ее преемника.

63-летняя Лагард, которая занимала посты министра торговли и затем министра финансов Франции, пришла в МВФ в 2011 году.

В случае, если она будет назначена главой ЕЦБ, она станет первой женщиной на этой должности в истории Европейского центрального банка. 2 июля Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением на пост главы ЕЦБ.

"Исполнительный совет в высшей степени доверяет Дэвиду Липтону, который останется исполняющим обязанности директора фонда в переходный период", - говорится в заявлении МВФ.

На данный момент, напоминает "Би-би-си", она входит в десятку самых влиятельных женщин мира. Отмечается, что ей удалось восстановить репутацию МВФ после долгового кризиса Греции 2010 года. Кроме того, под ее руководством год назад фонд выделил самый большой в истории кредит Аргентине - $57 млрд.

МВФ ЕЦБ Кристин Лагард

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