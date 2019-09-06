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Акционеры Sotheby's одобрили продажу аукционного дома главе Altice

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's большинством голосов одобрили продажу компании французскому миллиардеру Патрику Драи, владельцу телекоммуникационной группы Altice, за $3,7 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Договоренность о сделке была достигнута в середине июня. Sotheby's будет куплен компанией миллиардера BidFair USA.

Сделка должна завершиться в IV квартале 2019 года. Предполагается, что затем пройдет делистинг аукционного дома. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Котировки Sotheby's слабо меняются в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 43%.

Sotheby's Патрик Драи Altice BidFair USA

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