Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд

По завершении сделки Sotheby's проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О подписании соглашения о сделке сообщила пресс-служба Sotheby's.

Покупателем станет компания Драи BidFair USA. Цена сделки - $57 денежными средствами за акцию компании, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последние 30 сессий.

После закрытия сделки Sotheby's проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой ее акции торговались на протяжении 31 года.

Сделку одобрил совет директоров Sotheby's, теперь это решение должны утвердить акционеры компании и регуляторы. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

На информации о сделке котировки Sotheby's выросли на 57% на предварительных торгах понедельника в Нью-Йорке.