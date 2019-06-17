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Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд

По завершении сделки Sotheby's проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд. О подписании соглашения о сделке сообщила пресс-служба Sotheby's.

Покупателем станет компания Драи BidFair USA. Цена сделки - $57 денежными средствами за акцию компании, что на 61% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу, и на 56% больше средней цены за последние 30 сессий.

После закрытия сделки Sotheby's проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой ее акции торговались на протяжении 31 года.

Сделку одобрил совет директоров Sotheby's, теперь это решение должны утвердить акционеры компании и регуляторы. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

На информации о сделке котировки Sotheby's выросли на 57% на предварительных торгах понедельника в Нью-Йорке.

Sotheby's Патрик Драи Altice BidFair

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