Лукашенко заявил, что белорусы ни к кому не пойдут в рабство

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил курс на многовекторность сотрудничества Минска с зарубежными партнерами.

"Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", - сказал Лукашенко, которого цитирует в пятницу агентство БелТА.

По словам белорусского президента, в настоящее время в мире идет "незримая борьба" за право влиять на его страну. "Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что России в данном случае "нечем упрекнуть" Белоруссию. "У них (у РФ - ИФ) даже орел двуглавый - он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", - добавил Лукашенко.

Ранее в сентябре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с Лукашенко заявил, что взаимоотношения Минска с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.