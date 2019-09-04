Минск заверил, что отношения Белоруссии с НАТО не повредят сотрудничеству с РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась после встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве (встреча с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном 30 августа в Варшаве - ИФ) и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия - наш стратегический союзник и партнер", - сказал Зась, которого цитирует госагентство БелТА.

Зась подчеркнул, что Белоруссия развивает контакты и с "нашими западными соседями, и с Россией". Он также сообщил, что на следующей неделе в страну приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - заверил госсекретарь.

По его словам, "у нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, в общем они где-то коррелируются (с тем, что обсуждалось в Варшаве - ИФ) - и по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности". "Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - считает Зась.

Госсекретарь Совбеза доложил в среду, 4 сентября, Лукашенко об итогах встречи с Болтоном в Варшаве. Белорусский президент в ходе общения с Засем подчеркивал готовность к рассмотрению предложений со стороны западных партнеров. "Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги", - отмечал политический лидер.

Переговоры в Варшаве

Как сообщалось, Болтон в минувшую пятницу, 30 августа, в Варшаве провел переговоры c представителями Белоруссии, Польши и Украины. Минск на встрече представил Зась. Также в ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Сам Зась позднее в беседе с журналистами призвал к тому, чтобы в этой встрече не искали "каких-то скрытых смыслов или тем более не выстраивали конспирологических теорий об интригах, заговорах".

По его словам, на встрече обсуждался вопрос урегулирования конфликта в Украине, а также возможные предложения по повышению эффективности переговорного процесса в нормандском формате. "В том числе, те инициативы, которые высказывала Республика Беларусь по присоединению к переговорному процессу США", - уточнил он.

Болтон посещал Беларусь 29 августа, в рамках визита он встретился с Лукашенко и главой МИД страны Владимиром Макеем.