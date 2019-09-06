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Самый высокий пик Швеции потерял статус из-за таяния льда

Самый высокий пик Швеции потерял статус из-за таяния льда
Гора Кебнекайсе в Швеции
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Гора Кебнекайсе в Швеции потеряла статус высочайшего пика в стране из-за таяния ледника на вершине, сообщается на сайте газеты The Guardian.

"Это довольно символично. Это очевидный, предельно понятный сигнал для всех граждан Швеции, что мир меняется", - цитирует издание профессора географии Стокгольмского университета Гунхильду Нинис Росквист.

Команда ученого провела измерения 3 сентября по итогам летнего сезона таяния льда. С момента первых замеров в 1880 году самый южный из двух пиков Кебнекайсе был выше северного. Однако этой осенью северная вершина оказалась выше - ее высота составила 2 096,8 м. Южная вершина с 1960-х годов потеряла 24 метра, причем наиболее интенсивное таяние ледника пришлось на последние два десятилетия.

Росквист сообщила, что южный пик может восстановиться, но тренд на таяние льда стал устоявшимся.

Швеция Кебнекайсе

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