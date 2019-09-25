Туристов эвакуировали с итальянской части Монблана из-за угрозы схода ледника

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Италии закрыли дороги и эвакуировали туристов из шале на склонах Монблана из-за угрозы частичного схода ледника, сообщает в среду сайт газеты The Guardian.

Сообщается, что 250 тысяч кубометров льда могут отколоться от ледника Планпинье на вершине массива Гранд-Жорас, являющегося частью Монблана. Специалисты отмечают, что часть ледника сползает со скоростью 50-60 сантиметров в сутки.

Власти итальянского города Курмайёр, расположенного у подножия Монблана, сообщают, что сход части ледника не угрожает местным жителям.