Против Гуайдо возбудили дело за планы уступить спорную территорию Гайане

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Венесуэлы открыла уголовное расследование в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Его обвиняют в предательстве интересов родины. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

По его словам, расследование связано с планами отказа от претензий Венесуэлы на Эскибо - спорный участок территории на границе с Гайаной.

"Будут расследованы переговоры Гуайдо об отказе от исторических претензий нашей страны на территорию Эскибо", - сказал генпрокурор Венесуэлы.

Гуайдо признан временным президентом Венесуэлы в 50 странах мира.

Полемика между Венесуэлой и Гайаной относительно территорий насчитывает десятки лет. Правительство Венесуэлы предъявляет претензии на пограничный регион Гайаны к западу от реки Эссекибо. В этих местах имеются месторождения алмазов, золота и нефти. 5 сентября вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сказала, что Гуайдо со своими соратниками вел переговоры о том, чтобы уступить спорную территорию Гайане.