Автобусы с россиянами для обмена прибыли в аэропорт Борисполя

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автобусы с задержанными на Украине гражданами России прибыли в аэропорт Борисполя, сообщается на сайте телеканала "РЕН ТВ".

Ранее колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции прибыли на аэродром "Внуково" к правительственному терминалу "Внуково-2" в Москве.

Ожидается, что самолеты с участниками обмена отправятся одновременно из двух аэропортов России и Украины.

Между тем корреспондент "Интерфакса" передает, что самолет специального летного отряда "Россия" вылетел из правительственного терминала "Внуково - 2", а борт с символикой Украины пока остается на земле.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов ранее в субботу подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Как сообщал информированный источник, Россия включила в список 24 арестованных после керченского инцидента моряков и еще 11 заключенных, в числе которых - украинский режиссер Олег Сенцов. Под вопросом остается передача Киеву двух сотрудников Службы безопасности Украины, задержанных в Керченском проливе, а также Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Киев планировал передать Москве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха и бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство, сказал источник.