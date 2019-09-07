Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Автобусы с переданными России заключенными на пути из аэропорта "Внуково" Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В субботу Россия и Украина завершили обмен заключенных в формате "35 на 35".

Процесс обмена начался утром. На нескольких автобусах украинцев, которые ранее были доставлены в Москву из мест лишения свободы, привезли в аэропорт "Внуково". Между тем россиян, содержавшихся под стражей на Украине, отправили в киевский аэропорт "Борисполь".

За россиянами в "Борисполь" прибыл самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", а во "Внуково" группу для обмена ожидал украинский Ан-148. Днем самолеты одновременно вылетели в пункты назначения.

В Москву прибыли 35 человек: 32 мужчины и три женщины. В их числе - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах. Один из бывших заключенных россиян также привез с собой кошку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полный список выданных России людей будет озвучен позднее.

В числе вернувшихся на Украину - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году. По данным источника, одиннадцать освобожденных украинцев были предварительно помилованы президентом РФ Владимиром Путиным.

Вернувшимся на Украину морякам вручили ордена и офицерские кортики, им также присвоили новые воинские звания.

Мир поддержал

Состоявшийся обмен встретил поддержку по всему миру. Так, президент США Дональд Трамп в субботу поздравил РФ и Украину с обменом заключенными и выразил надежду на то, что это событие станет предвестником достижения в будущем мира.

Обмен приветствовала и канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду", - привел он слова Меркель на своей странице в твиттере.

Слова приветствия поступали также из Парижа, от председателя Европейского совета Дональда Туска, генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Обмен одобрили дипломаты Чехии, Польши, Эстонии, Литвы и Австрии.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что произведенный Киевом и Москвой обмен заключенными послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности.

Нидерланды против

Власти Нидерландов выразили сожаление в связи с тем, что России был выдан Цемах - фигурант дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", большинство пассажиров которого составляли голландцы. Позднее в субботу нидерландский телеканал NOS сообщил, что генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать Цемаха.

Авиалайнер "Боинг" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Следующие шаги

После успешного завершения обмена не надо останавливаться на достигнутом, необходимо двигаться дальше и продолжать переговоры - таков общий тон комментариев и с российской, и с украинской стороны.

Так, Москалькова заявила "Интерфаксу", что начало обмена заключенных положит начало изменению отношений между Россией и Украиной. Она отметила, что "обязательно нужно продолжить гуманитарную акцию взаимного возвращения домой граждан России и Украины, которые стали заложниками ситуации, попали под стражу, и не только с Украиной, но и с другими государствами, например, пока еще остается Константин Ярошенко в США, Александр Винник в Греции".

В свою очередь в МИД РФ рассматривают согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика российско-украинских отношений и реализации Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены. "Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем... Я уверен, что мы знаем, что делать дальше... Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Информированный источник сообщил в субботу "Интерфаксу", что контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех установленных на всех установленных", то есть 200 на 70 человек.