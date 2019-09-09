Поиск

Зеленский поедет 23 сентября в США на Генассамблею ООН

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет названа дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Украина Владимир Зеленский США ООН

Новости

British Airways отменила практически все рейсы из-за забастовки пилотов

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Хаджимба опередил на тысячу голосов Квицинию на выборах главы Абхазии

Путин и Макрон обсудили обмен заключенными между РФ и Украиной

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

В Абхазии итоги второго тура выборов президента объявят утром

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

Талибы пригрозили США потерями в Афганистане из-за отказа от переговоров

В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

В Японии отменили более 100 авиарейсов в связи с приближением тайфуна

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');