Зеленский поедет 23 сентября в США на Генассамблею ООН

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет названа дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.