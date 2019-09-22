Трамп не планировал встречаться с властями Ирана "на полях" Генассамблеи ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с иранскими властями.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил он журналистам в воскресенье.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована. Принимать участие в Генассамблее ООН будет также глава МИД Ирана Джавад Зариф, он уже прибыл в США.

74-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.