В Японии задумались о возможности слива радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан

Измерение уровня радиации с помощью счетчика Гейгера возле АЭС "Фукусима-1" Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Японской компании-оператору TEPCO, скорее всего, в итоге придется откачивать с аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду, содержащую тритий и другие вещества, разбавлять ее и сливать в Тихий океан. Об этом заявил во вторник, 10 сентября, журналистам министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада.

"У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать (воду - ИФ) в Тихий океан", - цитирует телеканал NHK его слова журналистам. При этом министр подчеркнул, что эта проблема не находится в компетенции его ведомства.

Он также подчеркнул, что, разъясняя подобные меры, необходимо избегать слухов, а также основываться на научной базе и технике безопасности.

Министр не упомянул, какой именно объем воды с "Фукусимы-1" гипотетически может оказаться в Тихом океане. Однако в Токио ранее заявляли, что конкретное решение, как утилизировать загрязненную воду, еще не принято.

NHK отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС "Фукусима-1" прибавляется 170 тонн загрязненной воды.

По данным западных СМИ, всего TEPCO хранит в резервуарах в районе атомной электростанции свыше 1 млн тонн воды. В компании считают, что место для хранения воды закончится к 2022 году.

В то же время СМИ указывают, что в мире прибрежные АЭС часто сливают в океан воду, содержащую тритий, который трудно выделить и который считается относительно безвредным.

Авария на "Фукусиме-1"

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На японской атомной станции произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. До сих пор в населенных пунктах вблизи станции запрещено проживание. Полная ликвидация последствий аварии, как полагают, займет около 40 лет.

Ранее власти КНДР заявляли, что не допустят сброса радиоактивной воды в море Японией. Южная Корея также неоднократно заявляла, что проблема загрязненной воды должна решаться таким образом, чтобы не затрагивать здоровье граждан в регионе и морскую среду в окрестностях атомной станции.