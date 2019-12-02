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Вывоз расплавленного ядерного топлива с "Фукусимы-1" начнется в 2021 году

Власти Японии рассчитывают полностью вывезти ядерный мусор до конца 2031 года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на заседании в понедельник предложило новую дорожную карту по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", произошедшей в 2011 году после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами, сообщает NHK.

Как отмечается, работы начнутся со второго энергоблока, который считается "наиболее проблемным". Завершить вывоз отработавшего ядерного топлива из всех шести энергоблоков планируется до конца 2031 года. Также японское минэкономики выступило за использование роботов для взятия проб перед началом работ по вывозу топлива.

Расчетная дата полного вывода АЭС из эксплуатации, по сообщению NHK, осталась неизменной - японские власти намерены завершить работы примерно до 2041-2051 годов.

Предложенный план должны будут официально утвердить после того, как свое мнение по этому поводу выскажут местные власти.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1" и привела к масштабной аварии.

Волны затопили четыре из шести энергоблоков АЭС и вывели из строя систему охлаждения их реакторов, что привело к серии взрывов водорода и плавлению ядерного топлива в активной зоне.

Япония Фукусима

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