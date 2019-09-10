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В Белоруссии за полгода нашли свыше 50 человек, обвиняемых в преступлениях в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии по инициативе российской стороны за первое полугодие 2019 года найдено 55 человек, обвиняемых в совершении преступлений в РФ. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей МВД республики. За этот же период в Белоруссии были найдены 13 человек, считавшихся пропавшими без вести в России.

"Свобода перемещения в рамках Союзного государства активно используется в неблаговидных целях правонарушителями, которые пытаются пересечь "прозрачные" границы. Однако благодаря четкому и слаженному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей уйти от наказания им не удается", - подчеркнули в республиканском МВД.

В свою очередь, на территории РФ в 2019 году установлено свыше 500 обвиняемых в совершении преступлений белорусов и более 200 пропавших без вести.

Как сообщили в управлении информации, во вторник, 10 сентября, в Минске прошла встреча начальника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Анатолия Саковича и его заместителя Андрея Щурова.

По итогам встречи Щуров вручил награды сотрудникам белорусской милиции, которые задержали жителя Калмыкии, причастного к убийству женщины. По данным МВД, ориентировка на розыск 33-летнего мужчины поступила в Минск в начале августа. В тот же день подозреваемый был задержан на железнодорожном вокзале в белорусской столице.

Белоруссия МВД

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