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Россия и Белоруссия договорились о единых налогах

Госуправление и армию не будут объединять

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

Премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства" 6 сентября, однако документ до сих пор не опубликован.

В программе идет речь о создании единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса, унификации учета собственности, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и других положениях. С 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Белоруссии, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Россия Белоруссия Союзное государство

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