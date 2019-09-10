Медведев заявил, что Россию никогда полноценно не включали в G8

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россию никогда "в полном объеме не пускали" в "Большую восьмерку", еще 10 лет назад этому формату уже недоставало легитимности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вы упомянули другой формат, так называемую "восьмерку", которая сейчас "семерка", это такой специфический формат. Я принимал в нем неоднократно участие", - сказал Медведев во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Марьяном Шарецем.

По его словам, партнеры РФ по G8, когда речь заходила о сугубо экономических сферах, говорили: "Нет, вот давайте вы пока еще немножко подождите, а мы на семерых поговорим, а потом вас пригласим к этому формату". Медведев добавил, что "восьмерка" была "небесполезной площадкой", так как в рамках этой структуры можно было "обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы".

Исключение России из "большой восьмерки" В 2014 году лидеры семи стран-участниц G8 проголосовали за исключение Москвы из объединения. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".

Российский премьер на пресс-конференции также оценил как нулевой уровень отношений России с Евросоюзом и заявил, что Москва готова к их восстановлению, если этого захотят партнеры из ЕС.

"Мы, конечно, можем и без них (стран ЕС - ИФ) прожить, мы в двустороннем порядке развиваем отношения, в том числе и с нашими друзьями из Словении и из большого количества других европейских стран. Но это ненормально", - сказал Медведев.

Глава правительства РФ добавил, что вопрос восстановления отношений между ЕС и Россией зависит от нового руководства Еврокомиссии, которое должно предпринять для этого определенные шаги.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что "только это (восстановление отношений - ИФ) не нужно ничем обуславливать, потому что не их разрушали и не нам их восстанавливать". "Захотят восстановить - мы восстановим их. Я неоднократно говорил об этом руководству ЕС. Без них диалог затруднителен", - заключил премьер.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что если формат G8 будет восстановлен и члены группы захотят приехать в Россию, то здесь им будут только рады.