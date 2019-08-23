Марин Ле Пен назвала пародией на холодную войну нежелание ЕС видеть Россию в G8

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала позицию Евросоюза, выступающего против возвращения России в "большую восьмерку" (G8).

"Выступая против возвращения России в "группу восьми", Евросоюз устраивает абсурдную пародию на холодную войну", - написала политик в пятницу в твиттере.

По ее словам, антироссийская идеология анахронична, и такой подход в отношении России вредит интересам европейских стран.

Накануне сообщалось, что Евросоюз не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в "группу восьми". Высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что в ЕС не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе. Он отметил, что приглашение России сейчас стало бы "признаком слабости" и "контрпродуктивным решением".

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса. "Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - сказал Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.