В Госдуме назвали отставку Болтона позитивной новостью

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал хорошей новостью увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности.

Это, по его мнению, может означать поиск вариантов для улучшения отношений с РФ.

"Увольнение Болтона, - это позитивная новость (...) Его уход может означать, что вполне возможно, что Трамп ищет более адекватного человека, который бы способствовал улучшению отношений, в том числе США и России", - сказал Новиков "Интерфаксу" во вторник.

Однако, по его словам, "это не означает, что на место Болтона придет человек, который попытается как-то радикально развернуть внешнеполитический курс Америки". "Посмотрим, что это будет за назначение. Возможно, (на место советника президента США по нацбезопаности - ИФ) придет фигура, которая, будет выступать за более умеренную политику в отношении РФ. Может быть, какие-то свежие идеи будут предложены на корейском и китайском направлениях", - добавил парламентарий.

О том, что советник президента США по национальной безопасности Болтон покидает свой пост, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - написал Трамп в твиттере.

Президент отметил, что был не согласен со многими идеями Болтона, но все же поблагодарил его за проделанную работу. Он пообещал, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.