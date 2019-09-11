Россия отвергла доводы Украины в иске ЕСПЧ по событиям в Крыму в 2014 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона отвергла доводы Украины, заявленные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в иске против РФ по событиям в Крыму в 2014 году, сообщили в пресс-службе Минюста России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в среду в "Интерфакс".

11 сентября Уполномоченный РФ при ЕСПЧ - заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин выступил на устных слушаниях в Большой палате Европейского суда, где рассматривался данный иск, рассказали в Минюсте. Гальперин "аргументированно опроверг утверждения украинской стороны об осуществлении Российской Федерацией "эффективного контроля" в Крыму с 27 февраля 2014 года", отмечается в сообщении министерства.

Уполномоченный обратил внимание судей ЕСПЧ на законность нахождения российских военных в Крыму в тот период. По словам Гальперина, армия РФ охраняла на полуострове российские военные объекты "в рамках действующих межгосударственных соглашений".

"Внимание Большой палаты ЕСПЧ было обращено на несоблюдение украинскими властями различных критериев приемлемости жалобы, определенных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В частности, на непредоставление процессуальными оппонентами каких-либо надлежащих убедительных доказательств, кроме ссылок на публикации СМИ и статистические данные о количестве уголовных дел, возбужденных на основании непроверенных публикаций в прессе, без приведения информации об итогах официальных следственных действий", - говорится в пресс-релизе.

Также, по данным Минюста, российская сторона "подвергла критике используемые украинскими властями в качестве "доказательств" доклады различных неправительственных организаций, источники финансирования которых ставят под сомнение их объективность и реальность декларируемой цели по установлению истины".

"В ходе заседания Европейскому суду продемонстрировано наличие в украинской жалобе множества так называемых "нарушений", низкое качество описания которых не позволяет провести элементарную идентификацию якобы пострадавших лиц, а также определить место, время и обстоятельства соответствующих событий, включая причины, по которым ответственность за них должна быть возложена на РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с учетом изложенных процессуальных недостатков Гальперин "особо отметил недопустимость и порочность злоупотребления правом для достижения сомнительных политических целей". Возможность обращения в ЕСПЧ "не должна использоваться в качестве инструмента политического давления или средства недобросовестной конкуренции в правовом пространстве", подчеркнули в Минюсте. Там добавили, что решение Большой палаты по итогам состоявшихся слушаний ожидается в 2020 году.

Крым, который после распада Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США назвали действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.