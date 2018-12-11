Минюст РФ предоставил ЕСПЧ данные о задержанных украинских моряках

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минюст России проинформировал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о наличии доступа задержанных в Керченском проливе украинских моряков к юридической помощи, характере ранений и отсутствии у них жалоб, сообщили в пресс-службе министерства.

"10 декабря в ЕСПЧ направлены ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу", остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 г", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что ЕСПЧ "проинформирован о местонахождении задержанных украинских граждан, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелом характере ранений, полученных тремя из задержанных, и предоставлении им необходимой медицинской помощи, а также об отсутствии каких-либо жалоб со стороны украинских граждан и нахождении их ситуации на постоянном контроле уполномоченных по правам человека в республике Крым, в Москве и в РФ".

"Российская сторона сообщила, что указанные граждане Украины были задержаны в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ, группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия), и заключены под стражу на основании постановлений судов РФ в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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