Освобожденный РФ украинский журналист продаст написанные им в заключении картины

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Освобожденный Россией Роман Сущенко намерен провести благотворительный аукцион картин, написанных им в заключении, а вырученные средства направить на "поддержку политзаключенных". Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, Сущенко сообщил, что планирует по-прежнему заниматься журналистикой и уже вернулся в штат государственного информагентства "Укринформ". По его словам, "личные намерения - уезжать или оставаться на Украине - еще не обрели очертаний".

Сущенко хочет также заниматься общественной деятельностью и добиваться освобождения всех заключенных. "Самая главная задача - чтобы политузников больше не было, а те, кто там остался, были освобождены", - подчеркнул он.

Сущенко по возвращении на Украину виделся с депутатом, пятым украинским президентом Петром Порошенко, но заверил, что о политике не думает. Он добавил, что также хочет встретиться с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, поблагодарить его и рассказать о своей ситуации.

Гражданин Украины Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст.276 УК РФ) и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Верховный суд России 11 сентября признал приговор законным и оставил его без изменений.

По информации ФСБ России, Сущенко, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ". Свою вину Сущенко не признал.

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в 2018 году.