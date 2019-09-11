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МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия увеличила присутствие в авторитетном рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020: в таблицу попали 39 российских вузов, а лидер отечественного образования МГУ имени Ломоносова сумел подняться на 10 позиций.

Очередной ежегодный рейтинг THE опубликован вечером в среду по московскому времени, в этом году в него вошли свыше 1300 университетов из 92 стран. Количество российских вузов в нем увеличилось на четыре - годом ранее страна была представлена 35 высшими учебными заведениями. МГУ имени Ломоносова оказался на 189-м месте, в то время как годом ранее вуз занимал 199 строчку.

На втором месте среди вузов России после МГУ расположился Московский физико-технический институт (МФТИ) - он попал в группу 201-250 (ранее 251-35). Третья строчка за Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), ранжированной в группе 251-300 (ранее 301-350). Далее в таблице следуют Университет ИТМО (401-500, ранее 501-600) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (401-500, ранее 351-400).

В десятку лидеров также попали Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский государственный университет (группа 501-600), Казанский федеральный университет и Национальный университет науки и технологий МИСиС (601-800). В группе 601-800 также Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Томский политехнический университет.

"Новичками" в рейтинге среди российских вузов стали Санкт-Петербургский горный университет (801-1000), Башкирский государственный университет, РГУ нефти и газа им. Губкина, Южно-Уральский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет (1001+).

Мнение составителей рейтинга

"Россия в последние годы столкнулась с особенно жесткой конкуренцией в сфере высшего образования, и то, что несколько лучших университетов страны смогли улучшить свои позиции в новом рейтинге, внушает оптимизм. Однако российские вузы все еще не дотягивают по ключевым показателям до своих иностранных конкурентов, что особенно заметно в сфере цитирования. Это печальным образом подрывает позитивный прогресс, который многим из них удалось продемонстрировать в других сферах", - сказал главный редактор рейтинга THE Фил Бейти.

Он подчеркнул, что российским вузам следует не только напряженно работать, чтобы улучшить международные связи, но и убедиться, что университеты могут удержать своих наиболее способных сотрудников и улучшить качество исследований.

Лучшие университеты мира

Первые места в топ-10 рейтинга все по-прежнему остаются за вузами Великобритании и США.

Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним далее следуют Кембридж, Стенфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте Принстон, на седьмом - Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона.

В топ-20 уже появляются вузы других стран - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Университет Торонто в Канаде. В топ-30 уже попали вузы Азии: университеты Китая - Синьхуа и Пекинский - ранжированы на 23-й и 24-й строках, за ними следует Национальный университет Сингапура на 25-м месте.

Соседями МГУ имени Ломоносова по 189-му месту стали Вестфальский университет имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) и Университет Тель-Авива (Израиль).

Таблица российских университетов в рейтинге THE

Университет Рейтинг 2020 Рейтинг 2019
МГУ им. М.В.Ломоносова =189 =199
Московский физико-технический институт (МФТИ) 201–250 251–300
Высшая школа экономики 251–300 301–350
Университет ИТМО 401–500 501–600
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 401–500 351–400
Новосибирский государственный университет 501–600 501–600
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого 501–600 601–800
Томский государственный университет 501–600 501–600
Казанский федеральный университет 601–800 601–800
НИТУ "МИСиС" 601–800 601–800
Санкт-Петербургский государственный университет 601–800 501–600
Томский политехнический университет 601–800 501–600
МГТУ им. Баумана 801–1000 801–1000
Санкт-Петербургский горный университет 801–1000 NR
Университет РУДН 801–1000 601–800
Башкирский государственный университет 1001+ NR
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1001+ 801–1000
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 1001+ 1001+
РГУ нефти и газа им. Губкина 1001+ NR
Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева (КАИ) 1001+ 1001+
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 1001+ 1001+
Российский технологический университет МИРЭА 1001+ 1001+
Московский авиационный институт (МАИ) 1001+ 1001+
Московский энергетический институт 1001+ 1001+
Саратовский государственный университет 1001+ 1001+
Новосибирский государственный технический университет 1001+ 801–1000
Пермский политехнический университет 1001+ 1001+
Пермский государственный университет 1001+ 1001+
РНИМУ им. Пирогова 1001+ 1001+
Самарский университет 1001+ 801–1000
Первый МГМУ им. Сеченова 1001+ 1001+
Сибирский федеральный университет 1001+ 1001+
Южный федеральный университет 1001+ 1001+
Южно-Уральский государственный университет 1001+ NR
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 1001+ 1001+
Уфимский государственный авиационный технический университет 1001+ NR
Уральский федеральный университет 1001+ 1001+
Волгоградский государственный технический университет 1001+ 1001+
Воронежский государственный университет 1001+ 1001+

МГУ имени Ломоносова

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