МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия увеличила присутствие в авторитетном рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020: в таблицу попали 39 российских вузов, а лидер отечественного образования МГУ имени Ломоносова сумел подняться на 10 позиций.
Очередной ежегодный рейтинг THE опубликован вечером в среду по московскому времени, в этом году в него вошли свыше 1300 университетов из 92 стран. Количество российских вузов в нем увеличилось на четыре - годом ранее страна была представлена 35 высшими учебными заведениями. МГУ имени Ломоносова оказался на 189-м месте, в то время как годом ранее вуз занимал 199 строчку.
На втором месте среди вузов России после МГУ расположился Московский физико-технический институт (МФТИ) - он попал в группу 201-250 (ранее 251-35). Третья строчка за Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), ранжированной в группе 251-300 (ранее 301-350). Далее в таблице следуют Университет ИТМО (401-500, ранее 501-600) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (401-500, ранее 351-400).
В десятку лидеров также попали Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Томский государственный университет (группа 501-600), Казанский федеральный университет и Национальный университет науки и технологий МИСиС (601-800). В группе 601-800 также Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Томский политехнический университет.
"Новичками" в рейтинге среди российских вузов стали Санкт-Петербургский горный университет (801-1000), Башкирский государственный университет, РГУ нефти и газа им. Губкина, Южно-Уральский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет (1001+).
Мнение составителей рейтинга
"Россия в последние годы столкнулась с особенно жесткой конкуренцией в сфере высшего образования, и то, что несколько лучших университетов страны смогли улучшить свои позиции в новом рейтинге, внушает оптимизм. Однако российские вузы все еще не дотягивают по ключевым показателям до своих иностранных конкурентов, что особенно заметно в сфере цитирования. Это печальным образом подрывает позитивный прогресс, который многим из них удалось продемонстрировать в других сферах", - сказал главный редактор рейтинга THE Фил Бейти.
Он подчеркнул, что российским вузам следует не только напряженно работать, чтобы улучшить международные связи, но и убедиться, что университеты могут удержать своих наиболее способных сотрудников и улучшить качество исследований.
Лучшие университеты мира
Первые места в топ-10 рейтинга все по-прежнему остаются за вузами Великобритании и США.
Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним далее следуют Кембридж, Стенфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте Принстон, на седьмом - Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона.
В топ-20 уже появляются вузы других стран - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Университет Торонто в Канаде. В топ-30 уже попали вузы Азии: университеты Китая - Синьхуа и Пекинский - ранжированы на 23-й и 24-й строках, за ними следует Национальный университет Сингапура на 25-м месте.
Соседями МГУ имени Ломоносова по 189-му месту стали Вестфальский университет имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) и Университет Тель-Авива (Израиль).
Таблица российских университетов в рейтинге THE
|Университет
|Рейтинг 2020
|Рейтинг 2019
|МГУ им. М.В.Ломоносова
|=189
|=199
|Московский физико-технический институт (МФТИ)
|201–250
|251–300
|Высшая школа экономики
|251–300
|301–350
|Университет ИТМО
|401–500
|501–600
|Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
|401–500
|351–400
|Новосибирский государственный университет
|501–600
|501–600
|Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
|501–600
|601–800
|Томский государственный университет
|501–600
|501–600
|Казанский федеральный университет
|601–800
|601–800
|НИТУ "МИСиС"
|601–800
|601–800
|Санкт-Петербургский государственный университет
|601–800
|501–600
|Томский политехнический университет
|601–800
|501–600
|МГТУ им. Баумана
|801–1000
|801–1000
|Санкт-Петербургский горный университет
|801–1000
|NR
|Университет РУДН
|801–1000
|601–800
|Башкирский государственный университет
|1001+
|NR
|Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|1001+
|801–1000
|Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)
|1001+
|1001+
|РГУ нефти и газа им. Губкина
|1001+
|NR
|Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева (КАИ)
|1001+
|1001+
|Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
|1001+
|1001+
|Российский технологический университет МИРЭА
|1001+
|1001+
|Московский авиационный институт (МАИ)
|1001+
|1001+
|Московский энергетический институт
|1001+
|1001+
|Саратовский государственный университет
|1001+
|1001+
|Новосибирский государственный технический университет
|1001+
|801–1000
|Пермский политехнический университет
|1001+
|1001+
|Пермский государственный университет
|1001+
|1001+
|РНИМУ им. Пирогова
|1001+
|1001+
|Самарский университет
|1001+
|801–1000
|Первый МГМУ им. Сеченова
|1001+
|1001+
|Сибирский федеральный университет
|1001+
|1001+
|Южный федеральный университет
|1001+
|1001+
|Южно-Уральский государственный университет
|1001+
|NR
|Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"
|1001+
|1001+
|Уфимский государственный авиационный технический университет
|1001+
|NR
|Уральский федеральный университет
|1001+
|1001+
|Волгоградский государственный технический университет
|1001+
|1001+
|Воронежский государственный университет
|1001+
|1001+