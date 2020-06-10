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МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS
Главное здание МГУ
Фото: АГН "Москва"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московский государственный университет им. М. В.Ломоносова поднялся на десять позиций в рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2021 и занял 74-е место, сообщает пресс-служба университета.

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"Начиная с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 46 пунктов и ни разу не показал отрицательную динамику. За всю историю ни один российский вуз не занимал столь высокие позиции в глобальных рейтингах", - отмечают в пресс-службе.

МГУ, говорится в сообщении, поднялся в рейтинге в первую очередь благодаря своей репутации в мировом академическом сообществе. Также вуз усилил позиции за счет активной работы по привлечению иностранных студентов и преподавателей - на 89 и 13 пунктов соответственно.

Всего в рейтинг вошли 28 российских вузов, 17 из них улучшили позиции по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ), ВШЭ заняла 298 место, улучшив прошлогодний результат на 24 позиции. Для ВШЭ, как и для МГУ, главным фактором роста стала академическая репутация.

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, ранжирует 1000 лучших университетов мира.

При ранжировании учитывались шесть критериев: репутация в академической среде (40%), соотношение преподавателей и студентов (20%), репутация среди работодателей (10%), индекс цитируемости (20%), доля иностранных преподавателей (5%) и студентов (5%). Оценки по критериям получены на основе анализа большого количества данных: составители рейтинга изучили более 13 млн научных публикаций, учли свыше 93 млн цитирований, опросили более 240 тыс. работодателей и 1,5 млн представителей академического сообщества.

Россия МГУ ВШЭ QS World University Rankings

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