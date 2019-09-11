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Врачи не нашли признаков насильственной смерти у российского военного в Армении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Командование российской военной базы в Армении проводит проверку по факту смерти контрактника из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать карету скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян сообщила "Интерфаксу", что военнослужащий 102-ой российской военной базы найден мертвым в квартире в одном из домов города Гюмри на севере Армении. По ее словам, при внешнем осмотре тела были обнаружены царапины.

В городе Гюмри развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Армения Гюмри Южный военный округ

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