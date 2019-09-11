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Россия выразила обеспокоенность планами Израиля расширить свой суверенитет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России выразили беспокойство в связи с планами руководства Израиля распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе.

"В Москве обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину. Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади подтвердили "последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года". В министерстве отметили, что "единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе". Она включает в себя соответствующие резолюции СБ ООН, Арабскую мирную инициативу 2002 года и другие документы, напомнили в МИД.

10 сентября Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на парламентских выборах в сентября 2019 года распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - сказал Нетаньяху. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать территорию возведенных на Западном берегу Иордана еврейских поселений, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

Подобные заявления Нетаньяху осудили власти Сирии. Об этом сообщило в среду сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Арабской Республики. При этом в МИД страны отметили, что такие заявления Нетаньяху имеют "экспансионистскую природу".

МИД РФ Биньямин Нетаньяху Израиль Иорданская долина

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