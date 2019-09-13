Нетаньяху заявил, что достиг своих целей на переговорах с Путиным в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на встречах накануне, 12 сентября, в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу достиг целей в вопросах обеспечения безопасности еврейского государства. Об этом сообщает израильский новостной сайт "Седьмой канал".

Нетаньяху сказал, что во время этих двух встреч, которые продолжались в общей сложности пять часов, "мы подробно остановились на вопросах безопасности".

"Это - тонкая и детальная работа, и всегда задается вопрос: будет ли сохранена наша свобода действий? Эти встречи являются рабочими встречами, когда на стол выкладываются карты, обновляется разведывательная информация, происходит обмен стратегически важными данными, чтобы мы могли действовать...", - заявил премьер.

На встрече с президентом РФ израильский премьер заявил, что его страна не намерена мириться с угрозой со стороны Ирана. "Согласование между нашими военными всегда очень важно. Это особенно важно в это время, потому что за последний месяц мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас, для того, чтобы расположить там ракеты", - сказал Нетаньяху. По словам премьера, Израиль вынужден реагировать на иранскую агрессию.

Нетаньяху также сообщил израильским журналистам, что не услышал от президента РФ осуждения его намерений в случае победы на парламентских выборах 17 сентября распространить суверенитет на Иорданскую долину и ряд территорий к северу от Мертвого моря.

"Я сказал ему (Путину - ИФ), что это невозможно сравнивать: стратегическая глубина России в тысячу раз превышает стратегическую глубину Израиля. В ответ он только улыбнулся, но ни осуждения, ни жалоб не было", - сказал премьер.

Между тем ранее в сентябре МИД России выразил обеспокоенность в связи с планами руководства Израиля распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и подчеркнул, что это может привести к эскалации напряженности в регионе.