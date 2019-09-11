Amnesty International потеряла контроль над своим старым сайтом и почтой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Организация Amnesty International потеряла контроль над системой почтовой рассылки и своим старым сайтом amnesty.org.ru, где теперь размещено требование отставки руководства организации, сообщил ее пресс-секретарь Александр Артемьев "Интерфаксу" в среду.

"К сожалению, наш старый сайт amnesty.org.ru находится не под нашим контролем", - сказал Артемьев, отметив, что теперь действующий сайт организации - Eurasia.amnesty.org.

Кроме того, Amnesty International потеряла контроль и над сервисом почтовой рассылки, с которой был отправлен текст, аналогичный размещённому на старом сайте. В нем содержалось требование отставки генерального секретаря организации Куми Найду в связи с "многочисленными нарушениями трудовых прав" в организации.

В письме приводятся слова бывшего сотрудника Amnesty International Александра Сотова, который говорит о неприемлемости в организации критики начальства, как и собственного мнения у подчинённых.

В Amnesty International в свою очередь полагают, что к рассылке и размещению письма на сайте имеет отношение именно Сотов - бывший веб-администратор организации. Отвечая на вопрос, был ли конфликт при увольнении Сотова, Артемьев сказал: "Скажем так, расставание было не по обоюдному согласию, а вследствие сокращения штатов".

Amnesty International - международная неправительственная правозащитная организация со штаб-квартирой в Лондоне. Она была основана в Великобритании в 1961 году.