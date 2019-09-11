Поиск

Amnesty International потеряла контроль над своим старым сайтом и почтой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Организация Amnesty International потеряла контроль над системой почтовой рассылки и своим старым сайтом amnesty.org.ru, где теперь размещено требование отставки руководства организации, сообщил ее пресс-секретарь Александр Артемьев "Интерфаксу" в среду.

"К сожалению, наш старый сайт amnesty.org.ru находится не под нашим контролем", - сказал Артемьев, отметив, что теперь действующий сайт организации - Eurasia.amnesty.org.

Кроме того, Amnesty International потеряла контроль и над сервисом почтовой рассылки, с которой был отправлен текст, аналогичный размещённому на старом сайте. В нем содержалось требование отставки генерального секретаря организации Куми Найду в связи с "многочисленными нарушениями трудовых прав" в организации.

В письме приводятся слова бывшего сотрудника Amnesty International Александра Сотова, который говорит о неприемлемости в организации критики начальства, как и собственного мнения у подчинённых.

В Amnesty International в свою очередь полагают, что к рассылке и размещению письма на сайте имеет отношение именно Сотов - бывший веб-администратор организации. Отвечая на вопрос, был ли конфликт при увольнении Сотова, Артемьев сказал: "Скажем так, расставание было не по обоюдному согласию, а вследствие сокращения штатов".

Amnesty International - международная неправительственная правозащитная организация со штаб-квартирой в Лондоне. Она была основана в Великобритании в 1961 году.

Amnesty International Россия Александр Артемьев Александр Сотов

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Трамп заявил, что уволенный им Болтон совершил "ряд очень больших ошибок"

Швейцария лишила гражданства мужчину, осужденного за пособничество террористам

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

МГУ имени Ломоносова поднялся на 10 мест в международном рейтинге вузов THE

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

Около 600 тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в национальный день Каталонии

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

В США прошли церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу о сбитом "Боинге"

Прокуратура Берлина подтвердила, что в громком убийстве подозревают россиянина

Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем

Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');