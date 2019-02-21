Amnesty International раскритиковала законы об "иноагентах" и "нежелательных организациях"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские некоммерческие организации (НКО), не разделяющие точки зрения властей, лишаются возможности получать государственное финансирование, говорится в докладе "Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества" международной правозащитной организации Amnesty International.

"В России организации гражданского общества, которые критикуют или не разделяют официальную точку зрения, не получают государственного финансирования", - говорится в докладе, опубликованном в четверг.

При этом, по оценке авторов доклада, поставщики социальных услуг, не отстаивающие права публично и не требующие от властей подотчетности, но занимающиеся ценной работой, получают от государства "значительные средства".

"Львиная доля бюджетного финансирования, предназначенного гражданскому обществу, достаётся организациям, солидарным с политикой властей, в том числе националистическим и консервативным, а также православной церкви", - подчёркивают правозащитники.

Принятый в 2012 году закон об "иностранных агентах" применяется широко, под его действие попали не только организации, занимающиеся политической деятельностью, закон "крайне негативно повлиял на российское гражданское общество", добавили в Amnesty International.

Закон о "нежелательных организациях", по словам правозащитников, применяется "для борьбы с инакомыслием и удушения свободы выражения мнений и независимых организаций гражданского общества в России".

"Неприкрыто гомофобный закон о запрете "гей-пропаганды" не только ограничивает право людей на свободу выражения мнений (например, его используют, чтобы запрещать гей-прайды), но и обеспечивает юридическую базу для преследования тех, кто создает организации, чтобы отстаивать свои интересы, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, заниматься просвещением, защищать сексуальные и репродуктивные права и здоровье", - говорится в докладе.

Стигматизация НКО, защищающих права человека, происходит по всему миру, законы, ограничивающие деятельность некоммерческих организаций, приняты уже в 50 государствах, отмечают в Amnesty International.

"Различные правовые нормы создают препоны на всех стадиях существования таких организаций и позволяют властям тщательно контролировать их, особенно в момент регистрации, а также следить за их планами, деятельностью и отчетностью, поисками и источниками финансирования, общественными кампаниями, лоббистскими усилиями", - говорится в документе.