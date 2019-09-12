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В Киеве сообщили о двоих военных, погибших в Донбассе за сутки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение в течение минувших суток в результате 18 обстрелов противника в Донбассе в среду, сообщил пресс-центр штаба украинской операции Объединенных сил в фейсбуке в четверг утром.

По данным штаба, обстрелу подверглись позиции ВСУ неподалеку от Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песок, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика, Павлополя, Желобка, Зайцево, Луганского, Новолуганского и Новгородского.

Еще один обстрел произошел в четверг, были обстреляны позиции ВСУ в районе Пищевика, добавили в штабе.

Украина

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