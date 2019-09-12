В ЛНР заявили о передаче Киеву 54 заключенных

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг передают украинской стороне 54 осужденных, пожелавших отбывать наказание на территории Украины, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева, передаваемые Киеву лица были осуждены в 2014 году.

Передача проходит на мосту в районе подконтрольного Киеву города Счастье в присутствии представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).