Власти Израиля опровергли сообщения о слежке за администрацией США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла утверждения о том, что Израиль якобы размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

"Наглая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Ранее в четверг американское издание Politico опубликовало материал, согласно которому администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.

К такому выводу администрация пришла после заявлений трех бывших представителей американских властей о слежке Израиля. По их данным, ФБР и ЦРУ якобы провели расследование и сделали вывод, что израильтяне причастны к слежке.

ФБР и ЦРУ комментировать ситуацию отказались. Руководитель администрации президента США Дональда Трампа также заявил, что они "не комментируют вопросы, связанные с безопасностью или разведкой".