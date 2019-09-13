Поиск

Трамп отверг сообщения о слежке Израиля за его администрацией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

"Не думаю, что израильтяне шпионят за нами. Я считаю, что в это трудно поверить", - заявил Трамп журналистам.

"Все возможно, но я не верю в это", - добавил он.

Ранее в четверг американское издание Politico опубликовало сообщение, согласно которому администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.

В миреВласти Израиля опровергли сообщения о слежке за администрацией СШАЧитать подробнее

К такому выводу администрация пришла после заявлений трех бывших представителей властей о слежке Израиля. По их данным, ФБР и ЦРУ провели расследование и сделали вывод, что Израиль причастен к слежке за Белым домом.

ФБР и ЦРУ комментировать ситуацию отказались.

Руководитель администрации Трампа также заявил, что администрация "не комментирует вопросы, связанные с безопасностью или разведкой".

США Израиль Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Трамп опроверг назначение Помпео советником по нацбезопасности

США разморозили $250 млн для военной помощи Украине

Переданный Украиной в рамках обмена Цемах вернулся в ДНР

Трамп заявил, что Болтон сдерживал его по вопросам Венесуэлы и Кубы

В США согласовали параметры расследования, нацеленного на импичмент Трампа

В США согласовали параметры расследования, нацеленного на импичмент Трампа

Саудовская принцесса осуждена во Франции за приказ избить человека

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции

Апелляционный орган ВТО подтвердил победу РФ в споре с Украиной по нитрату аммония

Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Больше половины жителей Северной Ирландии поддержали идею объединения с Ирландией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');