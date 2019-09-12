В базе Интерпола не нашлось данных о "шпионе" Смоленкове

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк данных международного розыска на сайте Интерпола не содержит ордера на Олега Смоленкова, который, по утверждению американских СМИ, являлся агентом ЦРУ, имевшим доступ к чиновникам Кремля. Поисковый запрос на этом ресурсе на фамилию "Смоленков" не дает результата.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия обратилась в Интерпол в связи с информацией СМИ США о том, что Смоленков, который числится в России как пропавший без вести, находится в Америке.

"Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту, насколько мы знаем, в России сразу же было возбуждено уголовное дело", - сказала Захарова.

Спустя два года после инцидента американские СМИ "вбрасывают материал о том, что он (Смоленков - ИФ) находится в США", добавила представитель МИД. "Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процедур, и в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории США", - сказала Захарова.

О спецоперации по вывозу из России ценного информатора 9 сентября сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, эвакуация агента понадобилась из-за опасений, что его могут раскрыть, в том числе, из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией. О наличии у ЦРУ агента, имевшего доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня, писала и The New York Times.

Позднее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в госорганах США сообщила, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России, мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пропавший в 2017 году после отъезда в Черногорию.

По информации телеканала NBC News, бывший информатор, не прячась, живет под своим именем в окрестностях Вашингтона и находится под госохраной. Об этом телеканалу сообщили действующие и бывшие правительственные чиновники.