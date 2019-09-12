Поиск

Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Google заплатит в общей сложности 965 млн евро для урегулирования налоговых претензий французских властей, сообщает агентство Bloomberg. Эти выплаты, как ожидается, положат конец разбирательству в отношении компании во Франции, длящемуся уже четыре года.

В четверг французская прокуратура сообщила, что Google согласилась выплатить штраф в размере 500 млн евро, чтобы урегулировать претензии в уплате недостаточной суммы налогов во Франции.

Google также заявила, что дополнительно перечислит Франции 465 млн евро в качестве неуплаченных за предыдущие периоды налогов.

Французские власти обвиняли Google, европейская штаб-квартира которой находится в Дублине, в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, уплачивалась в Ирландии.

Google фиксирует в отчетности ирландского подразделения основную часть своих продаж в европейских странах, в связи с чем значительная часть налогов уплачивается компанией именно в Ирландии. Это возможно из-за наличия лазеек в международном налоговом законодательстве, и Франция утверждает, что теряет в результате этого миллиарды евро бюджетных доходов.

Соглашение об урегулировании этого дела в четверг было одобрено французским судом, и, если компания не отзовет его в следующие 10 дней, оно вступит в силу. По условиям соглашения, Google признала обоснованность претензий, но не признала своей вины.

Акции Alphabet, материнской компании Google, прибавляют 1,3% в ходе торгов в четверг.

В начале сентября стало известно, что Google согласилась выплатить штраф в размере 170 млн долларов за нарушение американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Google Франция

Новости по теме

Новости

Саудовская принцесса осуждена во Франции за приказ избить человека

Апелляционный орган ВТО подтвердил победу РФ в споре с Украиной по нитрату аммония

Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Больше половины жителей Северной Ирландии поддержали идею объединения с Ирландией

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Агент ЦРУ в Кремле

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');