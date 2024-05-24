Иностранные интернет-компании могут обложить налогом в 3% от выручки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские сенаторы подготовили законопроект, который вводит для иностранных интернет-корпораций с объемом годовой выручки в России от 2 млрд рублей цифровой налог в размере 3% от получаемых в стране доходов, рассказал "Интерфаксу" зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, концепцию законопроекта разработал его комитет вместе с комиссией Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, она уже направлена в Минфин. Он отметил, что инициатива сенаторов основана на широком международном опыте в данном вопросе.

Согласно документу, налог предусматривается для иностранных компаний, зарабатывающих от 2 млрд рублей в год на оказании электронных услуг российским пользователям или от использования данных о них. Речь идет об услугах маркетплейсов, социальных сетей, рекламы, а также услуг от использования пользовательских данных. Ставка налога определена в 3% от дохода от упомянутых услуг.

Под налогообложение не попадут доходы, связанные с предоставлением финансовых услуг: платежных услуг по законодательству РФ о национальной платежной системе, межбанковских расчетов, деятельности по финансовому консультированию и от деятельности, связанной с выпуском и обращением цифровых финансовых активов.

Новое регулирование распространяется на иностранные компании - владельцев сайтов, программ с числом российских пользователей в сутки от 500 тысяч. Обязательно должно выполняться одно из условий: информация на сервисе представлена на русском языке или на языках народов России, размещенная реклама ориентирована на российских потребителей, либо иностранная компания обрабатывает данные о них, либо получает деньги от российских физических и юридических лиц и т.д. (части 1 и 2 статьи 4 закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ").

Таким образом, новые правила могут затронуть, в частности, Google LLC (Alphabet), TikTok, по сегменту услуг - Apple Distribution, отмечают авторы документа. Они подсчитали, что размер налога по данным за 2022 год для этих компаний составил бы: 12,7 млрд рублей, 10,2 млрд рублей и 4,7 млрд рублей соответственно.

Инициатива парламентариев ввести специальный налог для глобальных корпораций, зарабатывающих на российских пользователях, не уникальна. Ряд государств предпринимали схожие попытки ввести налоги для корпораций, которые зарабатывают на пользователях в одних странах, а полученную прибыль аккумулируют в других юрисдикциях, отметил Шендерюк-Жидков.

"Отдельные страны: Австрия, Великобритания, Индия, Испания, Канада, Турция, - в рамках национального законодательства разработали механизмы налогообложения таких интернет-компаний", - сказал сенатор.

Эту проблему несколько лет изучала и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), результатом чего стала разработка антиофшорного налогового механизма Pillar 1. Он предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они физически не присутствуют, но получают доходы от местной аудитории.

В октябре 2021 года более 130 стран, в том числе и Россия, согласовали внедрение этих принципов. Но реализация сошла на нет в 2022 году после уведомления от совета ОЭСР о прекращении переговоров по вступлению России в организацию.