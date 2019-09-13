В Афганистане уничтожен один из лидеров ИГ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Один из лидеров "Исламского государства" в Афганистане (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Хасан Панджаби, отвечавший за вербовку новых членов группировки, был убит в результате авиаудара в восточной провинции страны Нангархар. Об этом сообщает пресс-центр афганского военного ведомства.

"Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане", - отметили в Минобороны страны.