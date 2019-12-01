Афганским военным сдались 49 боевиков ИГ вместе с семьями

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На территории уезда Ачин восточной афганской провинции Нангархар армейскому спецназу в воскресенье сдались 49 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщил пресс-центр корпуса специального назначения армии Афганистана.

Отмечается, что вместе с боевиками, которые передали военным 35 автоматов Калашникова, сдались их жены и дети - 23 женщины и 43 ребенка.

По данным пресс-центра, за последний месяц в ходе контртеррористической операции правительственных сил, которая проходит в провинции Нангархар при поддержке авиации США, прекратили сопротивление и сдались более одной тысячи боевиков ИГ.