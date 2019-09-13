Власти США запросили данные о переписке топ-менеджеров Facebook, Apple и Google

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американский Конгресс, проверяющий практики ведущих технологических компаний в сфере конкуренции, запросил у компаний Amazon.com, Facebook, Apple и Alphabet Inc. (материнская компания Google) документы, касающиеся коммуникаций их топ-менеджеров, в том числе, переписку по электронной почте.

Юридический комитет Палаты представителей США, в который входят, как республиканцы, так и демократы, требует от компаний предоставить информацию до 14 октября, пишет The Wall Street Journal.

Помимо переписки топ-менеджеров, конгрессмены хотят получить некоторые финансовые документы, а также информацию, касающуюся конкурентных практик и ключевых деловых решений технологических гигантов.

Среди топ-менеджеров, упомянутых комитетом, оказались глава Amazon Джефф Безос, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, руководившие Google на раннем этапе деятельности компании.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер заявил, что эта информация поможет расследованию, отметив "растущие свидетельства того, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций".

Помимо Конгресса, проверку деятельности американских технологических гигантов проводит министерство юстиции США.

В июле 2019 года стало известно, что антимонопольное подразделение Минюста США начало расследование в отношении ведущих интернет-компаний, которые владеют поисковыми механизмами, социальными сетями или занимаются онлайн-торговлей. Какие именно компании будут проверять, тогда не сообщалось. Глобальными лидерами в сфере интернет-торговли, организации соцсетей и интернет-поиске являются Amazon, Facebook и Google.