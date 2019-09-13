США предоставили Киеву оборудование для вещания в Донбассе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США предоставили Украине высококачественное оборудование для вещания в том числе для 2 млн жителей Донбасса, которые не имеют доступа к украинским электронным медиа, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Его процитировало посольство США на Украине.

По оценке Вашингтона, доступа к украинскому вещанию сейчас нет у двух миллионов человек. "Даже украинцы, которые живут на территориях, подконтрольных Киеву, рядом с линией разграничения и административной границей с Крымом имеют больше доступа к российским СМИ, которые дают больше пропаганды, чем новостей и информации, в отличие от украинского телевидения, которое предлагает разные взгляды на происходящее в стране", - заявил дипломат.

Американское оборудование позволит дать жителям этих территорий доступ к большому набору государственных и частных каналов, аналогичному тому, который доступен на остальной территории Украины. Эта инвестиция США позволит обеспечить более сильную и единую Украину в будущем, считает Кент.

Расширение украинского вещания на неподконтрольные Киеву территории в 2018 году было включено в украинскую Стратегию по информационной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Зампомощника госсекретаря США напомнил что с 2014 года Америка предоставила Украине помощь в размере более $3 млрд, эти деньги пошли на решение вопросов безопасности, экономики и энергетики, государственного управления и информации.