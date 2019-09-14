Бывший посол Украины в США считает, что визит Зеленского в Вашингтон мог состояться сразу после инаугурации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом мог состояться сразу после инаугурации, считает бывший посол Украины в США.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу", - рассказал Чалый в интервью "Голосу Америки".

По его словам, должна состояться короткая встреча (двух президентов - ИФ) в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами", - подчеркнул он.

Чалый отметил, что, по инициативе Офиса президента, посольство Украины в США не занимается организацией визита Зеленского в Вашингтон.

"В июле в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита", - рассказал Чалый.