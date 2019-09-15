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Трампа призвали не делиться секретами с Корбином, если тот придет к власти

Советники президента США считают, что лидер лейбористов может передать информацию РФ и Ирану

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Лидер британских лейбористов Джереми Корбин в случае избрания новым премьером Великобритании может передать секретную информацию американской разведки России и Ирану, пишет издание The Telegraph.

Оно ссылается на доклад, подготовленный бывшими советниками президента США Дональда Трампа. В нем говорится, что если лейбористы придут к власти, "возникнет серьезный риск того, что информация, переданная Корбину или его союзникам, может быть дискредитирована, особенно если речь идет о России или Иране".

В докладе Трампу предлагается в случае победы Корбина задуматься над сохранением секретов, возможно, отказаться от обмена разведывательной информацией с Лондоном, а также рассмотреть вопрос о снижении уровня влияния Великобритании в НАТО.

По мнению авторов доклада, Корбин может "активно действовать на стороне России", а также "блокировать или подрывать любые действия, которые он считает враждебными интересам (президента РФ Владимира - ИФ) Путина".

Ранее Корбин поддержал идею британского премьера Бориса Джонсона о проведении в стране досрочных выборов, чтобы "выбросить прочь" правительство Джонсона.

Дональд Трамп Джереми Корбин США Великобритания

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