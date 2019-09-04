Корбин призвал к досрочным выборам, чтобы "выбросить" правительство Джонсона

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в среду поддержал идею провести внеочередные всеобщие выборы в Великобритании.

"Мы с предвкушением ждем выборов, потому что мы хотим выбросить прочь это правительство", - заявил он в парламенте после того, как премьер Борис Джонсон призвал провести выборы 15 октября.

В то же время Корбин указал, что вначале необходимо завершить принятие законопроекта, отменяющего возможность реализовать 31 октября "жесткий" вариант Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя.

"Дайте принять законопроект и получить одобрение монарха, и тогда мы поддержим (проведение - ИФ) выборов", - отметил он.

Также он обвинил Джонсона в том, что он не может объяснить свою стратегию по Brexit ни Лондону, ни Брюсселю.

"Если у него (Джонсона - ИФ) есть планы, ему следует предъявить его публике, либо на референдуме, либо на всеобщих выборах", - заключил Корбин.

Ранее в среду Палата общин британского парламента приняла законопроект, предотвращающий возможность "жесткого" Brexit 31 октября. Теперь законопроект рассмотрит Палата лордов.