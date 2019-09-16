Названы страны, куда мечтают слетать россияне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Эфиопия, Австралия и Ямайка возглавили список направлений, куда россияне стали чаще искать авиабилеты с начала 2019 года, но купить так и не смогли.

"Авиабилетами в Эфиопию российские путешественники стали интересоваться в полтора раза чаще, чем в прошлом году. Несмотря на это, число фактических бронирований сохранилось на уровне 2018 года", - рассказал "Интерфаксу" PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

Интерес к Австралии за год вырос на 39%, а к Ямайке - на 30%. При этом из-за высокой цены билетов число бронирований не растет.

"Еще одним далеким, но заманчивым направлением стал Сингапур, куда туристы стали искать авиабилеты на 23% чаще, чем в прошлом году. Только вот покупать стали, наоборот, на четверть меньше. Также на 21% вырос интерес к перелетам в Зимбабве, но объем продаж при этом не изменился", - отметил эксперт.

По его словам, билетами в Непал стало интересоваться на 17% больше россиян, а на 16% выросло число поисковых запросов на перелеты в Кению. Замыкает рейтинг Aviasales Бангладеш, интерес к которому вырос на 8%, но число бронирований сократилось на четверть.