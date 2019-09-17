ФАС предостерегла эксперта из-за прогноза о подорожании авиабилетов на 10%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба вынесла предостережение о возможном нарушении антимонопольного законодательства заместителю исполнительного директора НКО "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ) Борису Шокурову в связи с его публичными высказываниями о возможном росте цен на авиабилеты на 9-10% по итогам 2019 года, сообщила ассоциация.

"ФАС России на основании статьи 25.7 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" предостерегает от совершения планируемых действий (бездействия), в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению части 5 статьи 11 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции"", - говорится в письме ведомства, ссылка на копию которого опубликована на сайте АЭВТ.

Предостережение объявлено в связи с высказываниями Шокурова "Известиям" и изданию "Вести.ру".

2 сентября "Известия" со ссылкой на него сообщили, что авиабилеты по итогам 2019 года могут подорожать на 9-10%. "Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за "низкого сезона" в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты. Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%.", - говорилось в публикации.

Расчеты, приведенные в газете заместителем исполнительного директора АЭВТ Шокуровым, сводились к тому, что в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей, при этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - уточнял Шокуров.

Как сообщала журналистам в кулуарах ВЭФ-2019 начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, стоимость авиабилетов в РФ в I полугодии выросла на 7%. Она отметила, что итоговое подорожание в 2019 году будет зависеть от цен на авиакеросин.