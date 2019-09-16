РПЦ опровергла слухи об исчезновении главы Русской зарубежной церкви

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Московском патриархате дезавуировали слух о том, будто глава Русской зарубежной церкви митрополит Иларион оказался в принудительной изоляции.

"Митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион сейчас находится в здании Архиерейского Синода (Русской православной церкви заграницей - ИФ) РПЦЗ на Манхэттене, вчера там служил литургию. Слухи о его "исчезновении" совершенно беспочвенны", - заявил "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал информацию, появившуюся утром в понедельник в одном из популярных телеграм-каналов, о том, что с митрополитом Иларионом пропала связь: заблокирован адрес электронной почты, невозможно дозвониться на сотовый телефон. "Есть мнение, что митрополит оказался в принудительной изоляции", - говорилось в публикации.

Русская православная церковь заграницей (другое название - Русская зарубежная церковь) - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата (с 17 мая 2007 года). Возникла в начале 1920-х годов как русская эмигрантская церковная организация, которая объединяла большую часть духовенства Православной российской церкви, оказавшегося в изгнании и эмиграции вследствие революции 1917 года и гражданской войны в России.