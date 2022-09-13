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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Новым первоиерархом РПЦЗ избран епископ Манхэттенский Николай

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Епископ Манхэттенский Николай избран новым первоиерархом Русской православной церкви за рубежом, сообщил сайт РПЦЗ.

Избрание состоялось в Знаменском соборе Нью-Йорка на Архиерейском Соборе.

В соответствии с Актом о каноническом общении от 17 мая 2007 года Архиерейский Собор направит акт о состоявшемся избрании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении и об утверждении избрания Синодом Московского патриархата.

Епископу Николаю (в миру Николаю Александровичу Ольховскому) 47 лет. Его родители родом из Белоруссии, откуда бежали со своими семьями в годы Второй мировой войны. Будущий первоиерарх РПЦЗ родился в американском штате Нью-Джерси. После школы он учился в русской духовной семинарии и в Технологической школе Университета штата Нью-Йорк, закончив ее со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.

С марта 1999 года он служил келейником архиепископа Сиракузского и Троицкого Лавра (Шкурлы), который 24 октября 2001 года был избран первоиерархом РПЦЗ. Священником стал в 2012 году, а в 2014-м - епископом. 17 мая 2022 года в связи со смертью митрополита Илариона (Капрала) решением Архиерейского Синода РПЦЗ был назначен исполняющим обязанности управляющего Восточно-Американской епархией.

Предыдущий глава РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая.

РПЦЗ США Иларион Епископ Николай РПЦ патриарх Кирилл
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