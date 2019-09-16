Путин выступил против внешнего давления на Конституционный комитет Сирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Члены Конституционного комитета Сирии, процесс создания которого уже фактически завершен, не должны подвергаться давлению извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Единственное, что мы должны сделать, это добиться того, чтобы и процедура работы этого комитета была согласована, прежде всего, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне", - добавил Путин.

"Хотел бы отметить значительную лидерскую роль Турции и президента (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана по поводу согласования списка кандидатов, которые предполагаются к работе в Конституционном комитете", - также заявил Путин по итогам переговоров с турецким лидером в Анкаре. Кадры этой встречи транслировал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Путин также рассказал, что в ходе встречи с Эрдоганом были затронуты другие "острые моменты, связанные с Сирией", в частности ситуация в Идлибской зоне. Кроме того, по словам президента, обсуждалась ситуация на восточном берегу Евфрата. Сами переговоры проходили в закрытом для прессы режиме.

Конституционный комитет Сирии

Ранее в понедельник, 16 сентября, сирийская газета "Аль-Ватан" написала, что процесс согласования состава Конституционного комитета был завершен во время встречи в воскресенье, 15 сентября, президента Сирии Башара Асада и спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

При этом издание отмечает, что дискуссии продолжаются по поводу механизма работы комитета.

Как сообщалось, 9 сентября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в Москве рассчитывают на формирование конституционного комитета уже в сентябре.

Члены конституционного комитета должны будут выработать предложения по поправкам в Конституцию Сирии.